Wisselend beeld op Wall Street

ANP Wisselend beeld op Wall Street

NEW YORK - De beurzen in New York lieten vrijdag een wisselend beeld zien. Het nieuws dat de FBI het onderzoek naar e-mails van Hillary Clinton heropent, zorgde even voor wat onrust. Verder verwerkten beleggers cijfers over de Amerikaanse economie en resultaten van bedrijven als ExxonMobil, Amazon en Alphabet.

Door ANP - 28-10-2016, 19:36 (Update 28-10-2016, 21:36)

De Dow-Jonesindex noteerde richting het slot 0,2 procent hoger op 18.213 punten. De brede S&P 500 was vlak op 2132 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 5206 punten.

De Amerikaanse economie groeide vorig kwartaal met 2,9 procent op jaarbasis, blijkt uit een eerste schatting. De groei lag daarmee ruim twee keer hoger dan in het tweede kwartaal en was bovendien sterker dan economen hadden voorspeld. De groeicijfers spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Die vergadert komende week over het monetaire beleid. Over het algemeen wordt daarbij geen wijziging in de rentetarieven voorzien, mede met het oog op de presidentsverkiezingen van 8 november.

ExxonMobil

Olieconcerns ExxonMobil en Chevron publiceerden resultaten. Bij Exxon zakte de winst voor het achtste achtereenvolgende kwartaal, terwijl Chevron voor het eerst sinds eind vorig jaar een winst in de boeken wist te zetten. Exxon daalde 2,2 procent. Chevron steeg juist 4,7 procent.

Onlinewinkel Amazon kwam met tegenvallende prognoses voor de feestdagenperiode en ging 5 procent onderuit. Alphabet, het moederbedrijf van Google, wist zijn winst vorig kwartaal flink op te voeren, bij een hogere omzet. Het aandeel Alphabet klom 0,8 procent. Zakelijke netwerksite LinkedIn wist een plusje te boeken van 0,4 procent, geholpen door een meevallende winst.

Euro

Creditcardmaatschappij MasterCard overtrof met haar cijfers de verwachtingen van analisten en won 3,6 procent. Printer- en kopieerapparatenfabrikant Xerox wist het verlies van een jaar eerder weg te poetsen en werd beloond met een koersstijging van 3 procent.

Farmaceut AbbVie kon met zijn resultaten beleggers echter niet bekoren en noteerde een min van 6,2 procent. Ook branchegenoot Amgen stelde teleur en dook bijna 10 procent omlaag.

De euro noteerde 1,0979 dollar, tegen 1,0932 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,8 procent tot 48,80 dollar en Brent verloor 1,4 procent tot 49,79 dollar per vat.vat.