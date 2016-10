Slechte beursdag voor Gemalto en Beter Bed

AMSTERDAM - Digitaal beveiliger Gemalto en beddenverkoper Beter Bed kregen vrijdag rake klappen op de beurs in Amsterdam. AEX-fonds Gemalto kwam met een winstwaarschuwing, terwijl Beter Bed bij de kleinere bedrijven op het Damrak tegenvallende kwartaalcijfers publiceerde.

Door ANP - 28-10-2016, 17:46 (Update 28-10-2016, 17:46)

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent lager op 455,38 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 659,78 punten. De graadmeters in Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent, terwijl Frankfurt 0,2 procent inleverde.

Gemalto verloor 8,6 procent aan beurswaarde, nadat het zijn doelstelling voor de operationele winst in 2017 had verlaagd. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus erkende de onderneming al dat het moeilijk zou worden om het eerdere winstdoel voor volgend jaar te realiseren. Er kwamen na het winstalarm meerdere adviesverlagingen voor Gemalto.