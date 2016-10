Hogere kosten drukken winst Beter Bed

UDEN - Beter Bed heeft de opbrengsten in het derde kwartaal verder zien toenemen. Maar doordat de kosten flink harder opliepen, behaalde de beddenverkoper wel minder winst. In Duitsland heeft het bedrijf het lek nog altijd niet boven. Daar bleven de bezoekersaantallen en daarmee ook de verkopen afnemen.

Door ANP - 28-10-2016, 8:21 (Update 28-10-2016, 8:21)

Beter Bed rapporteerde vrijdag een omzet van 102 miljoen euro over het derde kwartaal. Dat is 5,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De groei is te danken aan een toename van het aantal filialen, zowel door autonome groei als door overnames. De orderontvangst daarentegen nam met 0,3 procent af, voornamelijk door de aanhoudende malaise in Duitsland.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) nam afgelopen kwartaal met 27 procent af naar 7,4 miljoen euro. Dat komt doordat Beter Bed de kosten met meer dan 14 procent zag oplopen, mede door de groei van het winkel- en personeelsbestand.