Franse economie groeit licht

ANP Franse economie groeit licht

PARIJS - De Franse economie is in het derde kwartaal met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daarmee toonde de op een na grootste economie van de eurozone enig herstel na de kleine krimp van het tweede kwartaal, bleek vrijdag uit een eerste schatting van het Franse statistiekbureau.

Door ANP - 28-10-2016, 7:50 (Update 28-10-2016, 7:50)

Het herstel was iets minder krachtig dan verwacht. Economen voorspelden in doorsnee een plus van 0,3 procent op kwartaalbasis. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2015 werd de Franse economie 1,1 procent groter, na een plus van 1,3 procent in het voorgaande kwartaal.

De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting met 1,3 procent.