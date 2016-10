Meer winst voor Zwitserse bank UBS

ANP Meer winst voor Zwitserse bank UBS

ZÜRICH - De Zwitserse bank UBS heeft de winst voor belastingen in het derde kwartaal met 11 procent zien oplopen tot 877 miljoen Zwitserse frank (809 miljoen euro). Kostenbesparingen compenseerden lagere inkomsten uit vermogensbeheer en de zakelijke activiteiten, meldde het financiële concern vrijdag.

Door ANP - 28-10-2016, 7:20 (Update 28-10-2016, 7:20)

Macro-economische onzekerheid en geopolitieke spanningen maakten klanten van UBS nog altijd terughoudend in het nemen van risico's. Daarnaast speelden de lage rente en oplopende toezichtskosten de bank parten. Daarom blijft UBS naar eigen zeggen snijden in de kosten. De winst over het derde kwartaal is wat hoger dan analisten in doorsnee hadden voorzien.