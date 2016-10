UPS houdt Jumbo-Jet in de lucht

NEW YORK - De iconische Boeing 747, ook wel bekend onder de naam Jumbo-Jet, lijkt vooralsnog een langer leven te zijn beschoren. Pakketbezorger UPS heeft veertien Boeings van het type 747 besteld bij de Amerikaanse vliegtuigmaker.

Door ANP - 27-10-2016, 17:44 (Update 27-10-2016, 17:44)

Met de deal is volgens de catalogus een bedrag van 5,3 miljard dollar gemoeid. Bij de aanschaf van vliegtuigen worden over het algemeen wel fikse kortingen bedongen. De nieuwe toestellen worden met ingang van volgend jaar geleverd. Daarnaast heeft UPS een optie voor nog eens veertien Jumbo-Jets genomen.

In de luchtvaartsector werd lange tijd gespeculeerd over het einde van de 747, omdat grote orders voor het toestel uitbleven. Per jaar rolden er nog maar zes vliegtuigen van het type van de band. De laatste grote order dateert van 2007. Dit jaar stond de teller tot dusver op drie.