Canada voorzichtig optimistisch over CETA

PARIJS - Canada is voorzichtig optimistisch dat het handelsakkoord met de Europese Unie uiteindelijk toch gesloten zal worden. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Stephane Dion donderdag gezegd, nadat Vlaanderen en Wallonië eerder op de dag hadden gezegd een akkoord te hebben bereikt over CETA.

Door ANP - 27-10-2016, 15:56 (Update 27-10-2016, 15:56)

Wallonië was nog niet tevreden met het verdrag. Zonder Waalse instemming kon België, en daarmee de gehele EU, het verdrag niet ondertekenen. ,,We hopen dat de Europeanen er onderling uit zijn want Canada is klaar om te tekenen'', aldus Dion. ,,Als dit nieuws werkelijkheid wordt, is het uitstekend nieuws.''

De Walen wilden meer garanties over de arbitragerechtbanken die over conflicten rond investeringen moeten oordelen en over de import van landbouwproducten. Nu de Belgen er onderling uit zijn, kan de ondertekening van CETA doorgaan. Oorspronkelijk stond er donderdag een top gepland, maar het akkoord kwam te laat. De top is tot nader order uitgesteld.