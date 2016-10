EUclaim blijft ontevreden over Ryanair

ANP EUclaim blijft ontevreden over Ryanair

ARNHEM - Ryanair maakt het nog altijd te lastig voor klanten om compensatie te vragen voor langdurige vertragingen. Dat stelde de belangenbehartiger van vertraagde vliegtuigpassagiers EUclaim donderdag.

Door ANP - 27-10-2016, 15:04 (Update 27-10-2016, 15:04)

Ryanair heeft in zijn algemene voorwaarden bepaald dat passagiers eerst bij de luchtvaartmaatschappij moeten aankloppen en pas na 28 dagen een claim kunnen indienen via een derde partij. Dat is een verbetering ten opzichte van de oude voorwaarden, waarin de Ierse prijsvechter claims via derde partijen helemaal uitsloot. Maar volgens EUclaim handelt Ryanair nog altijd in strijd met de wet.

Volgens EUclaim probeert Ryanair met zijn algemene voorwaarden onder die verplichting uit te komen. Vliegtuigpassagiers die met meer dan drie uur vertraging aankomen op hun eindbestemming kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een schadevergoeding.