Ryanair breidt uit, maar niet op Schiphol

ANP

AMSTERDAM - Luchtvaartmaatschappij Ryanair breidt haar vluchtaanbod in Nederland komend voorjaar met 8 procent uit. Dat blijkt uit het zomerprogramma dat het bedrijf donderdag heeft bekendgemaakt. Op Schiphol maakt de Ierse prijsvechter evenwel pas op de plaats, met nog altijd vier dagelijkse retourvluchten van en naar Dublin.

Door ANP - 27-10-2016, 14:25 (Update 27-10-2016, 14:25)

De in totaal veertig routes die Ryanair vanaf komend voorjaar aanbiedt op Nederlandse luchthavens, zijn volgens het bedrijf goed voor in totaal 3,1 miljoen passagiers per jaar. Nieuw in het aanbod zijn drie wekelijkse retourvluchten tussen Eindhoven en Bologna. Op een aantal andere vakantieroutes van en naar Eindhoven gaat de luchtvaartmaatschappij vaker per week vliegen.