ANP Ford ziet winst flink dalen

DEARBORN - Autoconcern Ford Motor heeft in het afgelopen kwartaal een flink lagere winst behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf had te maken met een grote terugroepactie en zwakkere verkopen op zijn Amerikaanse thuismarkt.

Door ANP - 27-10-2016, 14:06 (Update 27-10-2016, 14:06)

De nettowinst bedroeg 957 miljoen dollar, tegen 2,2 miljard dollar een jaar eerder. De totale omzet daalde van ruim 38 miljard naar bijna 36 miljard dollar. Ford moest bijna 2,4 miljoen wagens in Noord-Amerika terugroepen naar de werkplaats vanwege een probleem met de deurvergrendeling, waardoor de deuren tijdens het rijden open kunnen gaan.

De terugroepactie kostte het bedrijf 600 miljoen dollar. In september waarschuwde Ford al dat de winst door die kosten dit jaar lager zal uitvallen dan eerder gedacht. Ook de winstverwachting voor 2017 werd naar beneden bijgesteld. In verband met de zwakkere verkoop in de Verenigde Staten heeft Ford zijn Amerikaanse productiecapaciteit verlaagd door fabrieken tijdelijk te sluiten.