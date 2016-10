'FloraHolland schrapt nog eens honderd banen'

UTRECHT - Bij bloemenveiling FloraHolland verdwijnen nog eens honderd banen. Dat heeft het bedrijf donderdag bevestigd na berichtgeving door vakbond CNV.

Door ANP - 27-10-2016, 12:43 (Update 27-10-2016, 13:15)

De ingreep is nodig omdat de internationale sierteeltmarkt sterk aan het veranderen is. FloraHolland speelt daarop in door zijn kosten terug te brengen. Daardoor kan de coöperatie naar eigen zeggen ook weer investeren in noodzakelijke vernieuwingen, zoals ICT.

,,Een van onze doelstellingen sinds 2014 is het verlagen van kosten met 104 miljoen euro'', legt een woordvoerster van FloraHolland uit. ,,Dat betekent helaas dat we van zo’n honderd mensen afscheid nemen. We zijn daarover in goed overleg met de ondernemingsraad en vakbonden en stimuleren de inzetbaarheid van onze medewerkers door bijvoorbeeld opleidingen aan te bieden.''

Reorganisatie

De reorganisatie treft volgens CNV vooral stafafdelingen, ICT en commerciële functies en volgt op het vertrek van circa zeshonderd werknemers in de afgelopen jaren. Het veilingbedrijf heeft nu circa drieduizend werknemers in dienst.

CNV-onderhandelaar Kitty Huntjens vreest dat dit nog niet de laatste reorganisatie bij FloraHolland is. De sanering is volgens haar onderdeel van een meerjarenplan, waarbij de onderneming de bedrijfskosten vóór 2020 met een derde wil terugbrengen. In 2018 heeft dat waarschijnlijk gevolgen voor de werknemers bij de logistiek, aldus Huntjens. ,,Ook daar gaan zeker banen verdwijnen, hoeveel is nog onzeker.''