CNV: ’Honderd banen weg bij FloraHolland’

ANP

RIJNSBURG - Bij bloemenveiling FloraHolland verdwijnen volgend jaar honderd banen. Dat maakte vakbond CNV Vakmensen donderdag bekend.

De werknemers in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde zijn inmiddels geïnformeerd over de reorganisatie, die vooral gevolgen heeft voor de stafafdelingen en voor ICT, FM en commercie. De reorganisatie is onderdeel van een meerjarenplan, waarbij FloraHolland de bedrijfskosten vóór 2020 met een derde wil terugbrengen. In 2018 heeft dat gevolgen voor de werknemers bij de logistiek.

Royal FloraHolland is de grootste bloemenveiling van Nederland. Er werken ruim 3.000 mensen. Het bedrijf wilde zelf niet reageren op het nieuws.