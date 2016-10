400 Duitse vluchten geschrapt door staking

FRANKFURT - Bij de Duitse budgetmaatschappijen Eurowings en Germanwings zijn donderdag zo'n vierhonderd vluchten geschrapt als gevolg van een grote staking van het cabinepersoneel. Dit raakt naar verwachting zo'n 40.000 reizigers die een binnenlandse of Europese vlucht hadden geboekt. Het is de bedoeling dat ongeveer 150 vluchten, met in totaal 15.000 passagiers, wel doorgaan.

27-10-2016

Vakbond UFO heeft medewerkers opgeroepen de hele dag het werk neer te leggen, omdat de onderhandelingen over nieuwe cao's maar niet willen lukken.

Eurowings is van oorsprong een regionale dochtermaatschappij van Lufthansa. Germanwings is eigenlijk geen zelfstandig merk meer en voert vluchten uit onder de vlag van Eurowings. Het moederbedrijf is bezig van beiden één volwaardige prijsvechter van te maken. De onderhandelingen met de bonden over de plannen verlopen al een paar jaar zeer moeizaam.