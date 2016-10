Deutsche Bank boekt verrassende winst

FRANKFURT - Deutsche Bank heeft in het derde kwartaal een nettowinst geboekt van 256 miljoen euro. Dat maakte de veelbesproken grootste bank van Duitsland donderdag bekend.

Door ANP - 27-10-2016, 9:22 (Update 27-10-2016, 9:22)

De winst van Deutsche Bank kwam onverwacht. Analisten hielden gemiddeld rekening met een verlies van bijna 400 miljoen euro. Vorig jaar eindigde Deutsche Bank het derde kwartaal nog 6 miljard euro in het rood. Ondanks de lage rente liepen de totale opbrengsten van de bank afgelopen kwartaal met 3 procent op, tot 7,5 miljard euro. Daarbij werd de kapitaalbuffer licht versterkt ten opzichte van het tweede kwartaal.

De afgelopen tijd leefden er grote zorgen over de toekomst van Deutsche Bank, onder meer door een miljardenboete die het concern in de Verenigde Staten boven het hoofd hangt. Topman John Cryan liet donderdag weten dat er hard aan een oplossing op dat vlak wordt gewerkt.

Resultaten

Hij benadrukte verder dat de resultaten van het afgelopen kwartaal de kracht van de activiteiten van Deutsche Bank aantonen. De afgelopen weken werden volgens hem echter overschaduwd door de berichten over de door Deutsche Bank afgewezen schikking van 14 miljard dollar in de VS.

Door de onzekerheid rond die boete zag de bank klanten een deel van hun vermogen elders onderbrengen. Volgens Cryan is die uitstroom inmiddels gestopt en deels weer gecompenseerd door nieuwe stortingen.