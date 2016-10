C&A sluit vier filialen in 2017

ANP C&A sluit vier filialen in 2017

AMSTERDAM - Kledingketen C&A sluit volgend jaar vier filialen, twee in Utrecht, een in Nijverdal en een in Pijnacker. Dat meldt Trouw donderdag op basis van een brief aan het personeel die de krant in handen heeft.

Door ANP - 27-10-2016, 7:01 (Update 27-10-2016, 7:03)

De winkels gaan dicht vanwege het 'slechte bedrijfseconomische resultaat' van de filialen, waarin ook geen verbetering wordt verwacht. Het personeel wordt niet ontslagen maar kan aan de slag bij een filiaal in de buurt.

C&A heeft nu nog 132 winkels in Nederland. Met de sluiting van de filialen voegt het bedrijf zich in het rijtje van modeketens die in de problemen zijn gekomen. Eerder gingen V&D, schoenenketen Macintosh, MS Mode en McGregor failliet.