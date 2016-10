Gemengd beeld op Wall Street

NEW YORK - De Amerikaanse beurzen toonden woensdag halverwege de handelssessie een gemengd beeld. Beleggers op Wall Street kregen een stortvloed aan bedrijfsresultaten voor hun kiezen. Daarbij was Apple een opvallende verliezer, vanwege tegenvallende verwachtingen voor het feestdagenseizoen.

Door ANP - 26-10-2016, 19:36 (Update 26-10-2016, 19:36)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 18.202 punten. De brede S&P 500-index daalde anderzijds 0,2 procent, tot 2140 punten. De Nasdaq verloor 0,5 procent tot 5257 punten.

Apple speelde 2,7 procent kwijt. De vooruitzichten van het techconcern voor de omzet in het feestdagenseizoen zouden volgens sommige analisten een lichte teleurstelling zijn. Er was gehoopt dat Apple flink munt zou kunnen slaan uit de problemen met de smartphones bij aartsrivaal Samsung. Apple zag de verkoop van de iPhone in het afgelopen boekjaar voor het eerst sinds de introductie van de telefoon in 2007 dalen.

Ook andere techbedrijven wisten de aandacht op zich gericht. Zo won Twitter 1,2 procent. Volgens het financiële blog Betaville heeft Walt Disney toch weer interesse in een overname. Microsoft kondigde op een speciaal evenement onder meer een zogeheten all-in-one-computer aan, waarmee het bedrijf de concurrentie aangaat met soortgelijke apparaten van Dell en Apple. Het aandeel noteerde 0,3 procent in de min.

Andere ondernemingen die de boeken openden waren Boeing, Coca-Cola en Southwest Airlines. Vliegtuigbouwer Boeing schroefde zijn prognoses wat op en werd daarvoor beloond met een plus van 3,9 procent. Coca-Cola presteerde iets boven verwachting en noteerde 0,1 procent hoger. Southwest Airlines zakte 7,1 procent vanwege een winst- en omzetdaling.

Verder viel Chipotle Mexican Grill op. De restaurantketen speelde bijna 9 procent aan beurswaarde kwijt na tegenvallende kwartaalcijfers. De resultaten van levensmiddelengigant Mondelez, defensieconcern Northrop Grumman en biotechnoloog Biogen werden wel goed ontvangen. Hun aandelen noteerden elk ruim 3 procent hoger.

De olieprijzen lieten een daling zien. Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 49,13 dollar per vat. De prijs van een vat Brentolie zakte 1,8 procent, tot 49,87 dollar pet vat. De euro werd verhandeld voor 1,0914 dollar waard, tegen 1,0905 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.