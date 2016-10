Belgisch CETA-overleg woensdagavond verder

BRUSSEL - Het Belgische overleg over het lot van het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA is geschorst en gaat om 21.00 uur verder. Die tijd wordt benut om de teksten die ter tafel liggen verder te analyseren.

Door ANP - 26-10-2016, 17:08 (Update 26-10-2016, 19:03)

Leiders van de Belgische federale overheid en de regionale regeringen vergaderden sinds woensdagochtend vroeg in een poging de zorgen van met name Wallonië tegemoet te komen. Vicepremier Didier Reynders zei eerder op de middag dat niet meer wordt gevraagd om nieuwe teksten en een akkoord binnen handbereik is.

De premiers van de Waalse regering en de Franse gemeenschap, Paul Magnette en Rudy Demotte, lieten echter weten dat er nog veel moet gebeuren. Demotte denkt niet dat ondertekening op de Europees-Canadese top van donderdag realistisch is. Beiden willen een eventueel akkoord eerst nog aan hun parlementen voorleggen, zeiden ze tijdens een onderbreking.

Donderdag

Volgens Reynders staan de ambassadeurs van de EU-lidstaten klaar om bij elkaar te komen als er een akkoord zou zijn. Hun fiat is ook nodig voor ondertekening. De EU-Canada-top waarop dat moet gebeuren staat nog altijd gepland voor donderdag, maar de kans dat die doorgaat wordt erg klein geacht.

De Vlaamse premier Geert Bourgeois noemde het uitgesloten dat de top donderdag nog plaatsvindt. Maar een officiële bevestiging daarvan door de EU of Canada was er aan het begin van woensdagavond nog niet.