ANP Europese beurzen in de min

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen stonden woensdagmiddag lager. Beleggers verwerkten een stroom aan Europese en Amerikaanse bedrijfsresultaten. Op Beursplein 5 openden Heineken en Unibail-Rodamco de boeken.

Door ANP - 26-10-2016, 15:58 (Update 26-10-2016, 15:58)

De AEX stond omstreeks 15.45 uur 1,1 procent lager op 454,04 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 668,89 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tussen de 0,6 en 1,3 procent.

In de hoofdindex op Beursplein 5 leverde Heineken 3,3 procent in. Met een volumegroei van 2 procent presteerde de brouwer beter dan de 1,4 procent groei waar analisten gemiddeld rekening mee hielden. Maar dat wist beleggers niet te bekoren. Ook de prestaties van vastgoedfonds Unibail-Rodamco vielen niet goed, het aandeel verloor 2,9 procent.

DSM

Grootste daler in de AEX was echter speciaalchemiebedrijf DSM, met een min van 3,9 procent na een adviesverlaging door JPMorgan. Philips (plus 1 procent) stond als een van de weinige hoofdfondsen op het Damrak in de plus, dankzij een hoger beleggingsadvies van HSBC.

Elders in Europa kwam een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten naar buiten. Zo ging vliegtuigbouwer Airbus in Parijs 2,7 procent omhoog. De Franse autofabrikanten PSA Peugeot Citroën en Renault openden eveneens de boeken en wonnen respectievelijk 2,9 en 3,2 procent.

Euro

In Frankfurt kwam chemie- en farmacieconcern Bayer met kwartaalresultaten en zakte 2,5 procent. In Stockholm verloor de producent van netwerkapparatuur Ericsson 1 procent, na de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter.

Verder stonden verscheidene banken in de belangstelling na de publicatie van kwartaalcijfers. In Madrid won Banco Santander 0,3 procent. De Britse branchegenoot Lloyds kreeg de handen van beleggers niet op elkaar en zakte 0,4 procent in Londen. De Scandinavische bank Nordea won 1 procent in Stockholm na bekendmaking van resultaten.

De euro was 1,0942 dollar waard, tegen 1,0885 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag. Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 49,13 dollar per vat. De prijs van een vat Brentolie zakte 1,9 procent, tot 49,82 dollar pet vat.