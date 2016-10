Aandacht voor Heineken en Unibail op Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam zal de midweekse sessie woensdag naar verwachting met een klein verlies aanvangen. Veel aandacht op het Damrak zal uitgaan naar Heineken en Unibail-Rodamco, die de boeken openden.

26-10-2016

Verder lijkt het in Amsterdam vooral kalmte voor de storm, vanwege de veelvoud aan bedrijfscijfers die donderdag op de rol staan. Elders in Europa kwam woensdag overigens wel een keur aan bedrijfsresultaten naar buiten.

Heineken

Heineken wist in het derde kwartaal de biervolumes op autonome basis met 2 procent te laten groeien. Kenners rekenden in doorsnee op een groei van 1,4 procent. Unibail-Rodamco zag zijn totale inkomsten in de eerste negen maanden van 2016 met 5 procent oplopen tot 1,5 miljard euro. Het Frans-Nederlandse vastgoedfonds presteerde vooral met zijn winkelcentra in Duitsland en Scandinavië goed.

De Scandinavische bank Nordea zag de winst de afgelopen tijd flink stijgen. Dat bleek uit een tussentijds handelsbericht van het financiële concern dat interesse heeft in een fusie met ABN AMRO.

Nordea's branchegenoot Banco Santander kwam woensdag voorbeurs met beter dan verwachte resultaten naar buiten. De grootste bank van Spanje zag de winst in het derde kwartaal licht stijgen. Vorige maand waarschuwde Santander nog aan investeerders dat de winst tot en met 2017 lager uit zou pakken dan gedacht.

Renault

De Franse autofabrikant Renault heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van het succes van een aantal nieuwe modellen. De omzet liep mede daardoor met 13 procent op. Het tegenovergestelde gold voor rivaal PSA Peugeot Citroën die met dalende verkopen kampte. Europese klanten stelden aankopen uit in afwachting van nieuwe modellen, ook vanuit China is de interesse tanende.

Vliegtuigmaker Airbus wist met zijn resultaten niet geheel aan de verwachtingen te voldoen en staat in Parijs voor een lagere opening. Telefónica Deutschland, waar KPN een significant belang in heeft, zette in het derde kwartaal een hogere omzet in de boeken dan voorzien.

Het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer, dat gaat fuseren met de Amerikaanse zadenproducent Monsanto, heeft in het derde kwartaal zijn resultaten verbeterd. Daarbij werd met name geprofiteerd van goede prestaties bij de farmaceutische activiteiten van het concern.

Euro

De euro was voorbeurs 1,0894 dollar waard, tegen 1,0885 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag. Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 49,32 dollar per vat. De prijs van een vat Brentolie zakte 1,2 procent tot 50,20 dollar.