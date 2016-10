'Deutsche Bank zoekt alternatief voor bonus'

FRANKFURT - Deutsche Bank kijkt naar mogelijkheden om bonussen voor sommige werknemers niet in contanten uit te keren, maar deels in eigen aandelen. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag op gezag van bronnen rond de directie.

Door ANP - 25-10-2016, 22:38 (Update 25-10-2016, 22:38)

De grootste bank van Duitsland staat onder grote druk zijn kapitaalbuffers te versterken. Dat is nodig omdat het concern miljardenboetes boven het hoofd hangen, met name in de Verenigde Staten wegens de rol die het zou hebben gespeeld in het ontstaan van de kredietcrisis van 2008.

Afgelopen jaar kende Deutsche Bank voor in totaal 2,4 miljard euro aan bonussen toe, waarvan iets meer dan de helft direct werd uitbetaald. De rest is afhankelijk van nog te leveren prestaties. Het grootste deel van de variabele beloningen wordt uitgekeerd bij de investeringstak.

De kwestie zou woensdag besproken worden door de raad van commissarissen, maar een besluit wordt pas verwacht als Deutsche Bank een deal heeft weten te sluiten met justitie in de VS. De bank publiceert donderdag de derdekwartaalcijfers.