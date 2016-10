Ploumen houdt hoop op CETA

DEN HAAG - Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) houdt hoop dat het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada alsnog zal worden ondertekend. Dat bleek dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

,,Ik hoor net dat het niet zou lukken om het verdrag met Canada te sluiten. Die conclusie trek ik helemaal niet'', zei de minister in reactie op vragen van de SP. Ploumen is voorstander van het verdrag waarvan volgens haar vooral het midden-en kleinbedrijf zou profiteren. Ook een meerderheid in de Kamer steunt het vrijhandelsverdrag.

Dat akkoord zou deze week worden ondertekend tijdens een top van de EU en Canada, maar is op het laatste moment op bezwaren gestuit van Franstalig België. Dinsdag wordt er opnieuw over gesproken tussen de Franstalige Belgen en de centrale regering van België. ,,Zij zijn nu echt aan zet."