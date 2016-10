Lockheed houdt baat bij overname Sikorsky

ANP Lockheed houdt baat bij overname Sikorsky

BETHESDA - Het Amerikaanse defensie- en luchtvaartconcern Lockheed Martin profiteert volop van de overname van helikoptermaker Sikorsky. Dat bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de onderneming, die Sikorsky in november vorig jaar overnam van United Technologies.

Door ANP - 25-10-2016, 15:20 (Update 25-10-2016, 15:20)

Lockheed, dat onder meer de grootste wapenleverancier van het Pentagon is, zette in het derde kwartaal een omzet van 11,6 miljard dollar in de boeken. Dat betekende een stijging van bijna 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst viel met 1,1 miljard dollar circa een kwart hoger uit dan een jaar eerder.

De winst die Lockheed over het hele jaar in de boeken zal zetten, valt naar verwachting iets lager uit dan het concern eerder voorzag. Ook qua omzet schroefde Lockheed de verwachtingen naar beneden bij. Dit is het gevolg van boekhoudkundige regels. Na de verkoop van de IT-tak Leidos moest Lockheed zijn prognoses voor het hele jaar actualiseren.