Griekenland ontvangt nieuw deel hulpleningen

LUXEMBURG - Griekenland krijgt nog eens 2,8 miljard euro van de eerder aan het land toegezegde hulpleningen. Dat maakte het Europese steunfonds ESM dinsdag bekend.

Door ANP - 25-10-2016, 10:05 (Update 25-10-2016, 10:05)

De uitbetaling is het tweede en laatste deel van eerder dit jaar toegezegde leningen. Het eerste deel, van 7,5 miljard euro, werd in juni overgemaakt. De nieuwe uitbetaling is een teken dat Griekenland vooruitgang boekt bij de hervorming van zijn economie, stelde ESM-topman Klaus Regling. Hij wees daarbij op ,,mijlpalen'' die zijn bereikt op het gebied van onder meer pensioenen en de belastingdienst.

Het ESM en voorganger EFSF hebben inmiddels in totaal 173,5 miljard euro geleend aan Griekenland.