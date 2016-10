AEX opent met winst

AMSTERDAM - De AEX-index is dinsdag met winst geopend. Ook elders in Europa kleurden beursgraadmeters groen. Randstad was bij de hoofdfondsen op het Damrak de sterkste stijger na zijn kwartaalupdate. Bij de kleinere fondsen stond Wessanen in negatieve zin in de belangstelling, nadat het de boeken had geopend.

25-10-2016

De AEX stond in het eerste handelsuur 0,4 procent hoger op 461,58 punten. De MidKap won ook 0,2 procent en stond op 674,16 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent.

Randstad won 3,4 procent. De uitzender wist met zijn omzetgroei van vorig kwartaal de gemiddelde verwachting van analisten te overtreffen. Randstad profiteerde onder meer van overnames in Italië en Japan en zag daarbij ook zijn winst toenemen.

ArcellorMittal

Bij de hoofdfondsen viel verder de winst van ArcelorMittal (plus 2 procent) op. Het staalconcern deelde in de feestvreugde onder grondstofproducenten en mijnbouwers die in Europa over een breed front vooruit gingen. De sector profiteerde onder meer van de stijgende koperprijzen. In Londen behoorden om die reden Anglo American en Antofagasta tot de sterkere stijgers.

Wessanen was positiever gestemd over de omzetgroei voor heel 2016, maar analisten spraken van zwakke derdekwartaalcijfers. Het aandeel van de producent van duurzame voedingsmiddelen verloor bij de kleinere fondsen in Amsterdam in de vroege handel 3,6 procent.

Euro

In Parijs was er bovengemiddelde aandacht voor telecomconcern Orange dat bijna 4 procent aan beurswaarde won. Het telecomconcern wist ondanks stevige concurrentie op de thuismarkt Frankrijk meer omzet in de boeken te zetten.

De Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena, dat bekendmaakte het mes in het personeelsbestand te zetten, maakte in Milaan een koerssprong van meer dan 10 procent waarna de handel werd stilgelegd. De bank schrapt 2600 banen en sluit vijfhonderd filialen. De ingrepen maken deel uit van een reddingsplan om de oudste bank van de wereld er weer bovenop te helpen.

De euro was 1,0874 dollar waard, tegen 1,0890 dollar bij het Europese slot op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 50,70 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent tot 51,44 dollar per vat.