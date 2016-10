Nikkei met winst de handel uit

ANP Nikkei met winst de handel uit

TOKIO - De beurs in Japan is dinsdag met winst de handel uitgegaan. Elders in Azië kleurden graadmeters overwegend rood. Dat gold ook voor de Kospi-index in Seoul, waar beleggers bevreesd lijken voor de impact van oplopende spanningen tussen China en Zuid-Korea op de Koreaanse economie.

Door ANP - 25-10-2016, 8:33 (Update 25-10-2016, 8:33)

De Nikkei-index in Japan won 0,8 procent en sloot op 17.365,25 punten. Nidec (plus 6,1 procent) was in Tokio een opvallende winnaar. 's Werelds grootste maker van precisiemotoren voor harde schijven zette over afgelopen kwartaal fors meer winst in de boeken.

De Kospi-index noteerde 0,5 procent lager. Volgens het Koreaanse toerismebureau probeert China het toerisme van Chinezen naar het land in te dammen. In september bleek het aantal Chinezen dat Zuid-Korea bezocht te zijn gehalveerd. De Koreaanse hotelketen Hotel Shilla verloor meer dan 7 procent aan beurswaarde.

SK Hynix

Ook cosmeticabedrijf AmorePacific (min 8,7 procent) deed een forse stap terug. Het bedrijf is qua omzet voor een groot deel afhankelijk van winkelende Chinezen. Apple-toeleverancier SK Hynix (plus 2 procent) schaarde zich in Seoul onder de winnaars na beter dan verwachte kwartaalresultaten.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,6 procent. De graadmeters in Hongkong en Shanghai stonden tussentijds vlak.