ANP Randstad blijft bij bod op Monster

AMSTERDAM - Randstad is niet van plan zijn bod op zijn Amerikaanse branchegenoot Monster te verhogen, ondanks het verzet van een grootaandeelhouder van dat bedrijf. Dat zei financieel directeur Robert Jan van de Kraats dinsdag in een toelichting op de kwartaalcijfers van het uitzendconcern.

Door ANP - 25-10-2016, 8:24 (Update 25-10-2016, 8:48)

Randstad maakte begin augustus bekend Monster voor omgerekend circa 395 miljoen euro te willen kopen. Het biedt daarbij 3,40 dollar per aandeel Monster. Diens grootaandeelhouder MediaNews Group vindt dat echter te weinig en heeft zelf een bod van 3,70 dollar per aandeel neergelegd voor een klein deel van de aandelen Monster.

Ondanks dat verzet is Randstad niet van plan zijn bod te verhogen, zei financieel directeur Van de Kraats tegen het ANP. ,,Het is een goed bod, waar we heel hard over hebben nagedacht. Ik heb er een goed gevoel bij, maar het is aan de aandeelhouders van Monster om een besluit te nemen'', stelde hij.

Omzet

Het bod van Randstad loopt tot en met vrijdag. Dan moet blijken hoeveel aandeelhouders van Monster instemmen met de transactie.

Randstad maakte dinsdag verder bekend dat zijn omzet afgelopen kwartaal harder is gestegen dan in de voorgaande maanden, mede dankzij overnames in Italië en Japan. De omzet steeg in het derde kwartaal met 7,5 procent naar 5,35 miljard euro, waarbij overnames goed waren voor een plus van 4,5 procent. De nettowinst was met 177 miljoen euro 16 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2015.