Wall Street groen ondanks AT&T en Time Warner

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst gesloten. Beleggers kregen een stroom aan overnamenieuws over zich uitgestort. De aandacht ging vooral uit naar telecomconcern AT&T, dat mediabedrijf Time Warner wil inlijven in wat met een waarde van 85 miljard dollar de grootste overname van het jaar kan worden.

Door ANP - 24-10-2016, 22:45 (Update 24-10-2016, 22:45)

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 18.223,03 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent op 2151,33 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een plus van 1 procent op 5309,83 punten.

AT&T en Time Warner zijn akkoord over een overname en krijgen nu de lastige taak toezichthouders te overtuigen. De kredietbeoordelaars Moody's en S&P waarschuwden AT&T daarnaast voor een afwaardering als het bedrijf zijn schulden te hoog laat oplopen. De deal werd niet enthousiast ontvangen op de beurs. AT&T verloor 1,7 procent. Time Warner ging 3,1 procent omlaag.

Genworth Financial

Ook Genworth Financial ging 8,6 procent omlaag na overnameberichten. De verzekeraar wordt voor 3,8 miljard dollar inclusief schuld gekocht door China Oceanwide Holdings.

Beleggers waren positiever over het nieuws dat de fabrikant van vliegtuiginterieurs B/E Aerospace voor 8,3 miljard, inclusief schuld, in handen komt van Rockwell Collins. B/E steeg ruim 16 procent.

Onlinebroker TD Ameritrade daalde 4,4 procent na de bekendmaking van de overname van branchegenoot en financieel dienstverlener Scottrade, voor 4 miljard dollar.

HNA

Ten slotte werd bekend dat het Chinese HNA voor 6,2 miljard dollar een belang van 25 procent heeft genomen in hotelketen Hilton, van investeerder Blackstone. Het aandeel steeg 0,1 procent, Blackstone werd 3 procent meer waard.

Aan het kwartaalcijferfront opende onder meer T-Mobile USA de boeken. De telecommaatschappij verbeterde de afgelopen drie maanden haar winst, tot boven de verwachtingen van analisten. T-Mobile, dat bovendien klanten won, steeg bijna 10 procent.

Verder kwamen onder meer Burger King-moederbedrijf Restaurant Brands International (min 5 procent) en producent van Huggies en Kleenex Kimberly-Clark (min 4,7 procent) met cijfers. Na het slot worden resultaten van onder andere creditcardbedrijf Visa naar buiten gebracht.

De prijs van Amerikaanse olie zakte 0,5 procent op 50,61 dollar per vat. Brentolie daalde eveneens 0,5 procent tot 51,52 dollar per vat. De euro stond op 1,0875 dollar, tegen 1,0890 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.