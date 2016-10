Philips straalt in groene AEX

ANP Philips straalt in groene AEX

AMSTERDAM - Philips was maandag de grote winnaar op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het in gezondheidszorgtechnologie gespecialiseerde concern was met afstand de sterkste stijger in de positieve AEX-index. Ook elders in Europa sloten de graadmeters overwegend in het groen.

Door ANP - 24-10-2016, 17:58 (Update 24-10-2016, 17:58)

De toonaangevende AEX-index eindigde 0,5 procent hoger op 459,75 punten. De MidKap ging 0,4 procent vooruit tot 673,08 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent, Londen daalde 0,5 procent.

Philips stond bovenaan bij de hoofdfondsen met een plus van 4,4 procent. Het bedrijf wist vorig kwartaal bijna een vijfde meer winst te maken dan een jaar eerder. Philips verkocht vooral meer producten die mensen helpen gezonder te leven.

Financiële fondsen

Verder deden vooral de financiële fondsen het goed in de AEX. ING, Aegon en ABN AMRO stegen 1,6 tot 2,3 procent. In de Midkap daalde ASM International 0,5 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie zou overwegen een bod uit te brengen op Hitachi-onderdeel Kokusai Electric.

Bij de kleinere fondsen was BinckBank met een plus van 1,6 procent de op een na grootste winnaar. De onlinebroker gaf in zijn kwartaalrapportage aan opnieuw last te hebben van zwakke marktomstandigheden. In de VS kondigde branchegenoot TD Ameritrade aan Scottrade voor 4 miljard dollar over te nemen.

In Frankfurt ging technologiebedrijf Aixtron bijna 13 procent onderuit. Duitse autoriteiten gaan de geplande overname van Aixtron voor 670 miljoen euro door het Chinese Grand Chip opnieuw onder de loep nemen. In september werd een verklaring van geen bezwaar tegen de deal afgegeven, maar die is nu zonder opgaaf van reden weer ingetrokken.

Cobham

Het Britse industrieconcern Cobham kelderde 13 procent in Londen, na een nieuwe winstwaarschuwing. Cobham levert onder meer diensten aan de lucht- en ruimtevaartindustrie.

In Zürich was chemieconcern Syngenta een opvallende daler. Het bedrijf verloor 5,5 procent op zorgen over vertraging van de overname door ChemChina. De deal voor 43 miljoen dollar staat onder druk nadat ChemChina de Europese toezichthouder niet tijdig de gevraagde informatie verstrekte.

De euro stond op 1,0890 dollar, tegen 1,0868 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van Amerikaanse olie zakte 1,2 procent naar 50,26 dollar per vat. Brentolie daalde 1,1 procent tot 51,22 dollar per vat.