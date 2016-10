'Meer experimenten met energieopslag nodig'

ZOETERMEER - In Nederland moet meer geëxperimenteerd worden met het opslaan van groene stroom in grote superbatterijen. Dat zeggen technologie- en energiebedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen, die zich hebben verenigd in het initiatief Energy Storage NL.

Door ANP - 24-10-2016, 11:24 (Update 24-10-2016, 11:24)

Grootschalige energieopslag is erg belangrijk nu het opwekken van energie steeds meer via bijvoorbeeld windmolens gaat. Bij veel wind wordt er dan immers extra veel elektriciteit geproduceerd, terwijl de productie bij windstilte juist stilligt.

De partijen wijzen erop dat er in de Verenigde Staten, Australië, China en Duitsland al veel gebeurt op dit gebied en in Nederland nog weinig. Daarom hebben ze een actieplan opgesteld, met belemmeringen die de overheid zou kunnen wegnemen om deze ,,onmisbare technologie’’ meer te stimuleren.

,,Een belangrijke belemmering is de huidige wet- en regelgeving’’, aldus Peter Bongaerts, beleidsdirecteur bij brancheorganisatie FME. ,,Neem bijvoorbeeld de dubbele energiebelasting die de gebruiker van energieopslag betaalt bij het opslaan van energie.’’