KLM zegt weinig te merken van acties FNV

ANP KLM zegt weinig te merken van acties FNV

AMSTELVEEN - KLM merkt tot dusver weinig van de korte werkonderbrekingen waartoe FNV het cabinepersoneel heeft opgeroepen. Dat heeft een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij maandagochtend laten weten.

Door ANP - 24-10-2016, 11:23 (Update 24-10-2016, 11:23)

Uit gegevens van luchthaven Schiphol valt wel op de maken dat sommige KLM-vluchten met lichte vertraging zijn vertrokken. Onduidelijk is evenwel of dat komt door acties van het personeel of door andere oorzaken.

FNV heeft het cabinepersoneel opgeroepen maandag voorafgaand aan iedere vlucht tien minuten het werk neer te leggen. De vakbond wil dat KLM afziet van plannen om op een deel van de vluchten naar verre bestemmingen een steward of stewardess minder mee te nemen.