ANP Philips hoger op Damrak na cijfers

AMSTERDAM - Philips was maandag een flinke stijger op de positieve Amsterdamse aandelenbeurs, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het wordt een buitengewoon drukke week voor beleggers, met de komende dagen nog resultaten van onder meer de hoofdfondsen Randstad, Heineken, Gemalto en KPN.

Door ANP - 24-10-2016, 9:25 (Update 24-10-2016, 9:58)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in het eerste handelsuur 1,2 procent hoger op 462,72 punten. De MidKap ging 0,7 procent vooruit tot 674,90 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Philips was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 4,5 procent. Het bedrijf heeft vorig kwartaal bijna een vijfde meer winst weten te maken dan een jaar eerder. Het in gezondheidszorgtechnologie gespecialiseerde concern verkocht vooral meer producten die mensen helpen gezonder te leven.

Onlinebroker

Bij de kleinere fondsen op het Damrak won BinckBank 0,6 procent, na een lagere opening. De onlinebroker publiceerde cijfers over de afgelopen periode. BinckBank had ook in het derde kwartaal last van zwakkere marktomstandigheden vergeleken met vorig jaar.

Mediabedrijven stonden in de belangstelling door het nieuws over het overnamebod van het Amerikaanse telecomconcern AT&T op mediabedrijf Time Warner, ter waarde van ruim 78 miljard euro. Zo won Telegraaf Media Group (TMG) 1,8 procent. In Londen klommen ITV en Sky tot 2 procent.

Overname

In Frankfurt ging technologiebedrijf Aixtron 6 procent onderuit. Duitse autoriteiten gaan de geplande overname van Aixtron voor 670 miljoen euro door het Chinese Grand Chip opnieuw onder de loep nemen. In september werd een verklaring van geen bezwaar tegen de deal afgegeven, maar die is nu zonder opgaaf van reden weer ingetrokken.

Het Britse industrieconcern Cobham kelderde 15 procent in Londen, na een nieuwe winstwaarschuwing. Cobham levert onder meer diensten aan de lucht- en ruimtevaartindustrie.

De euro stond op 1,0885 dollar, tegen 1,0868 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van Amerikaanse olie was vlak op 50,85 dollar per vat. Brentolie steeg licht tot 51,85 dollar per vat.