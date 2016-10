Facilicom en Albron slaan handen ineen

SCHIEDAM - Facilitair dienstverlener Facilicom slaat de handen ineen met cateraar Albron. Het combinatiebedrijf hoopt door de krachtenbundeling nieuwe markten voor cateringactiviteiten aan te boren, vooral nu bedrijven daar steeds minder gebruik van maken.

Door ANP - 24-10-2016, 9:02 (Update 24-10-2016, 9:09)

Facilicom, dat vooral bekend is van zijn schoonmaak- en beveiligingsdiensten, neemt gefaseerd een meerderheidsbelang in Albron. Dat bedrijf wordt samengevoegd met cateringonderdeel Prorest van Facilicom, waarna de cateringtak als zelfstandig bedrijf onder de paraplu van Facilicom zal opereren.

Uiteindelijk zal 51 procent van de aandelen Albron in bezit komen van Facilicom. De rest van de stukken blijft in bezit van de Stichting Albron. De partijen spraken al langere tijd over een samengaan.

Banen

Facilicom telt 28.000 werknemers en is goed voor een omzet van 1,2 miljard euro. Bij Prorest Catering werken 650 werknemers, die zorgen voor een omzet van 40 miljoen euro. Albron zet met een personeelsbestand van 4000 man op zijn beurt jaarlijks 244 miljoen euro aan omzet in de boeken.

Een woordvoerder van Facilicom kon maandag desgevraagd niet zeggen of er door het samenvoegen van activiteiten banen zullen verdwijnen.