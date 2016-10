Nintendo opnieuw omlaag op beurs Tokio

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is maandag licht hoger gesloten. Computerspelletjesbedrijf Nintendo zette zijn neergang van vrijdag door. Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei heeft Nintendo in de eerste helft van zijn boekjaar een operationeel verlies geleden, terwijl analisten juist rekenen op winst.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,3 procent hoger op 17.234,42 punten. Het aandeel Nintendo verloor bijna 5 procent. Vrijdag ging de koers al bijna 7 procent onderuit, nadat de nieuwe spelcomputer Switch van Nintendo door beleggers lauw werd ontvangen. Nintendo publiceert donderdag halfjaarcijfers.

De producent van software voor architecten Fukui Computer steeg bijna 3 procent, dankzij beter dan verwachte resultaten.

Typhoon

Daarnaast kwamen nog cijfers over de Japanse handel naar buiten. De export ging in september opnieuw omlaag, maar minder sterk dan economen hadden verwacht.

De beurs in Hongkong was weer open nadat vrijdag de deuren gesloten bleven vanwege de typhoon Haima. De Hang Seng noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus. In Sydney ging de All Ordinaries 0,5 procent omlaag en de Kospi in Seoul won 0,5 procent.