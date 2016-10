'Brussel stelt Belgen CETA-ultimatum'

BRUSSEL - De Europese Unie geeft de federale regering van België tot maandagavond de tijd om de Walen zover te krijgen het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) te steunen. Lukt dat niet dan wordt de geplande top afgeblazen waarop het pact ondertekend zou worden. Dat meldden bronnen in Brussel zondag.

Door ANP - 23-10-2016, 14:03 (Update 23-10-2016, 14:42)

De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk spreekt naar verluidt maandagavond met de Belgische premier Charles Michel. Dan moet bekend zijn of het voor de Canadese premier Justin Trudeau zinvol is om op het vliegtuig naar Brussel te stappen om donderdag alsnog het verdrag te ondertekenen.

De Walen wilden nog niet instemmen met het akkoord. Ze hebben onder meer moeite met een in het verdrag opgenomen arbitragesysteem dat volgens hen misbruikt zou kunnen worden door Canadese multinationals. Michel heeft toestemming van de Waalse regering nodig om het handelsverdrag namens heel België te kunnen tekenen.

Omstreden

Over CETA is jaren onderhandeld. Zowel Europa als Canada lijkt niet bereid het onderhandelingsresultaat zomaar op te geven.

De handelsverdragen tussen de Europese Unie en Canada en tussen de EU en de Verenigde Staten (TTIP) zijn omstreden. Tegenstanders zijn bang dat ze leiden tot een verlaging van de normen voor voedselveiligheid en het milieu en tot stijgende werkloosheid en aantasting van rechten van werknemers.

Er wordt dezer dagen overigens niet meer onderhandeld over het verdrag zelf, maar over een soort juridische verklaring die eraan gehecht zou moeten worden. Deze moet Walen geruststellen over een reeks bepalingen en komt ook nog tegemoet aan zorgen van andere landen.