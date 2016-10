AT&T neemt Time Warner over

NEW YORK - Het Amerikaanse telecombedrijf AT&T neemt mediabedrijf Time Warner over. Met de overname is omgerekend een bedrag van 85,4 miljard dollar (78,4 miljard euro) gemoeid.

23-10-2016

Het bedrijf betaalt 107,50 dollar (98,76 euro) per aandeel, de helft in cash en de andere helft in AT&T aandelen. De overname is unaniem goedgekeurd door de directies van beide bedrijven.

Met de overname verzekert AT&T zich van een keur aan populaire programma's. Time Warner is onder meer het bedrijf achter HBO en Cartoon Network. Ook bezit het de uitzendrechten van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.