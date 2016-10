Walen en EU praten verder over CETA

BRUSSEL - De Europese Unie en de Waalse regering gaan de komende dagen met elkaar onderhandelen over de haalbaarheid van het sluiten van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA). Daarover zijn de Waalse premier Paul Magnette (PS) en voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement het eens geworden.

Door ANP - 22-10-2016, 12:18 (Update 22-10-2016, 12:18)

De Belgische omroep VRT melde dat Schulz zaterdagochtend met de Canadese minister van Handel Chrystia Freeland en Magnette heeft gesproken over de mogelijkheid de vastgelopen onderhandelingen over CETA nieuw leven in te blazen.

Na afloop zei Schulz dat Canada klaar is om het CETA-handelsverdrag te ondertekenen, maar dat het probleem bij Europa ligt.