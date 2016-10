'Qualcomm en NXP eens over prijs'

NEW YORK ( - /BLOOMBERG) - De overname van de Nederlandse chipmaker NXP Semiconductors door zijn Amerikaanse branchegenoot Qualcomm lijkt aanstaande. De twee zouden het eens zijn over de prijs, aldus de Amerikaanse zakenzender CNBC vrijdag op basis van ingewijden.

Volgens de bronnen is er overeenstemming over een aankoopprijs van 110 dollar per aandeel voor NXP. Naar verluidt wilde het bestuur van de voormalige Philips-tak 120 dollar per aandeel maar lijkt het genoegen te nemen met 10 dollar per aandeel minder. Daarmee zou de transactie een waarde hebben van bijna 40 miljard dollar.

Wel waarschuwen ze dat op verschillende details nog geen handen zijn geschud. Een overname is dus nog niet zeker. Qualcomm is in het verleden vaker weggelopen uit onderhandelingen met partijen op het moment dat overeenstemming aanstaande leek.

NXP wilde niet reageren, Qualcomm was niet direct bereikbaar.

Donderdag meldde persbureau Bloomberg al dat de gesprekken tussen de twee gestaag vorderden en een deal mogelijk volgende week zou worden aangekondigd. Mogelijk gebeurt dit op woensdag, als NXP ook zijn kwartaalcijfers publiceert.

Het voormalige Philips-onderdeel NXP is door de overname van branchegenoot Freescale vorig jaar uitgegroeid tot de grootste leverancier van chips aan de auto-industrie. Die worden onder meer gebruikt voor hulpsystemen voor de bestuurder, entertainmentsystemen en netwerken tussen verschillende auto-onderdelen.

Qualcomm werd groot met chips voor smartphones, maar nu de rek er in die sector uit is ligt het voor de hand dat het bedrijf kijkt naar andere toepassingen van zijn producten.