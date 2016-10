Rutte blijft tegen hoge heffingen 'dumpstaal'

ANP Rutte blijft tegen hoge heffingen 'dumpstaal'

BRUSSEL - Het is ,,te kort door de bocht” om, zoals in de VS, de Europese markt tegen spotgoedkoop staal te beschermen met importheffingen die de werkelijke schade voor de Europese producenten vele malen overtreffen. Dat was vrijdag de boodschap van premier Mark Rutte nadat de EU-leiders in Brussel over de modernisering van het industriebeleid hadden gesproken.

Door ANP - 21-10-2016, 16:08 (Update 21-10-2016, 16:25)

De Europese Commissie wil harder optreden tegen 'dumping’ van producten onder de kostprijs, en soms met staatssteun.

,,We zijn geen protectionisten maar we moeten ook niet naïef zijn”, zei de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vrijdag. ,,Ik kan niet accepteren dat de VS zich wapenen terwijl de EU zich ontwapent. Vrije handel moet eerlijke handel zijn. We moeten ophouden met charmeren."

Al maanden zijn de EU-lidstaten het oneens over de aanpak van dumping.