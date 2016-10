'Pokémon harkte al 600 miljoen dollar binnen'

TOKIO - Het spel Pokémon Go voor mobiele telefoons is met een omzet van 600 miljoen dollar in negentig dagen de snelste app ooit. Candy Crush had meer dan tweehonderd dagen nodig voor die mijlpaal. Dat meldt marktonderzoeker App Annie.

Volgens de marktkenners slaagde Pokémon erin Candy Crush Saga van de nummer 1-positie te verdrijven door heel goed te integreren in het dagelijks leven van gebruikers. Die spelen het spel vaak even tussendoor tijdens een wandeling of tijdens het wachten en op andere momenten die ze normaal gesproken niet met hun telefoon bezig zouden zijn.

Bij het spel wordt via de smartphonecamera met 'augmented reality' gejaagd op monsters. Het spel is gratis, maar gebruikers kunnen in de app aankopen doen waardoor ze sneller vorderingen boeken. Naast die aankopen verdiende ontwikkelaar Niantic grof geld aan samenwerkingen met andere merken en filmdeals.