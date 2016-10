Eerste verlies Ericsson in bijna vier jaar

STOCKHOLM - Het Zweedse technologiebedrijf Ericsson heeft last van stevige tegenwind in een aantal belangrijke markten. Het boekte zijn eerste kwartaalverlies in bijna vier jaar na een zwaar derde kwartaal.

Door ANP - 21-10-2016, 8:44 (Update 21-10-2016, 8:44)

De fabrikant van apparatuur voor mobiele netwerken waarschuwde beleggers onlangs al dat de resultaten over het derde kwartaal aanzienlijk lager zouden uitvallen dan gedacht. Bij de presentatie van de definitieve cijfers bleek een nettoverlies van 233 miljoen Zweedse kroon, bijna 24 miljoen euro. Kenners rekenden in doorsnee op een kleiner verlies.

Ericsson meldde vorige week al dat de opbrengsten in het kwartaal zouden uitkomen op 51 miljard kroon, 14 procent minder dan een jaar eerder.