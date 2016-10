Nintendo Switch laat beleggers koud

TOKIO - De Nikkei-index in Tokio is vrijdag met verlies de handel uitgegaan. Ook elders in Azië kleurden koersborden rood. De investeringshonger onder beleggers werd gestild door de hoge dollarkoers. Die zorgde er onder meer voor dat olie goedkoper werd, wat het sentiment wat drukte. De nieuwe spelcomputer van Nintendo werd door beleggers in Japan lauwtjes ontvangen.

Door ANP - 21-10-2016, 8:30 (Update 21-10-2016, 8:30)

De Nikkei-index sloot 0,3 procent lager op 17.184,59 punten. Nintendo was met een verlies van 6,6 procent een opvallende daler in Tokio. Het bedrijf lanceerde zijn nieuwe spelcomputer Switch, waarmee spellen zowel op de televisie als onderweg gespeeld kunnen worden. Het lukte het techbedrijf echter niet om daarmee beleggers te imponeren.

De Kospi-index in Seoul verloor 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney viel 0,2 procent terug. De Hang Seng in Hongkong bleef vrijdag gesloten vanwege typhoon Haima die momenteel huishoudt in Azië.