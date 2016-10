Verkoop bedrijfswagens blijft stijgen

BRUSSEL - De verkoop van bedrijfswagens in de Europese Unie (EU) is in september voor de eenentwintigste maand op rij gestegen. Dat maakte de Europese brancheorganisatie ACEA vrijdag bekend. De totale verkoop kwam uit op 220.781 voertuigen, 6 procent meer dan vorig jaar september.

Door ANP - 21-10-2016, 8:10 (Update 21-10-2016, 8:10)

De totale verkopen in de EU in de eerste negen maanden van het jaar lagen met dik 1,7 miljoen stuks ruim 13 procent boven het niveau van een jaar eerder. In Nederland ging de verkoop van onder meer busjes en trucks in die periode met 21,4 procent vooruit, tot ruim 68.000 voertuigen. Daarvan werden er 6666 in september verkocht, tegenover 6045 in september 2015.

Onder meer in grote landen als Italië (plus 46,3 procent) en Spanje (plus 14,1 procent) namen de verkopen vorige maand op jaarbasis sterk toe. In Frankrijk lagen de verkopen 1,1 procent lager ten opzichte van september 2015. Ook in het Verenigd Koninkrijk werden afgelopen maand op jaarbasis minder bedrijfswagens verkocht.