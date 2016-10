Wall Street opent lager na cijferregen

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn de handelsdag donderdag met kleine verliezen begonnen. Opnieuw kwamen veel bedrijven met hun resultaten. Verder verwerkten beleggers het laatste debat tussen presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump.

Door ANP - 20-10-2016, 15:41 (Update 20-10-2016, 15:43)

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent in de min op 18.154 punten. De bredere S&P 500 verloor 0,2 procent, bij 2140 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 5237 punten.

American Express won in de vroege handel 6 procent aan beurswaarde. Het creditcardbedrijf verhoogde woensdag nabeurs zijn winstverwachting voor 2016. Voor eBay (min 9,3 procent) gold het tegenovergestelde. Het internetbedrijf kwam woensdagavond met tegenvallende prognoses voor de laatste drie maanden van dit jaar en werd daarop door aandeelhouders afgerekend.