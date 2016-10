ECB houdt rente ongewijzigd

ANP ECB houdt rente ongewijzigd

FRANKFURT - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn rentetarieven donderdag ongewijzigd gelaten. Ook aan de omvang en minimale looptijd van de opkoop van obligaties door de centrale bank werd niets veranderd.

Door ANP - 20-10-2016, 14:03 (Update 20-10-2016, 14:03)

Het tarief waartegen banken geld kunnen lenen bij de ECB blijft op het historisch lage peil van 0 procent. Het tarief voor de deposito's die banken in Frankfurt aanhouden blijft min 0,4 procent. Dat betekent dat het geld kost voor banken om middelen aan te houden bij de centrale bank.

De lage rente is een middel in de strijd tegen de aanhoudend lage inflatie in de eurozone. In dat kader koopt de ECB ook maandelijks voor 80 miljard euro obligaties op bij financiële instellingen. Dat programma loopt minstens tot en met eind maart volgend jaar.