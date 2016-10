Starbucks zet vol in op duurdere koffie

SEATTLE - Starbucks wil wereldwijd duizend luxe koffiezaken openen. De eerste vestiging van Starbucks Reserve Roastery werd in 2014 al geopend in Seattle, maar de grootste keten van koffieshops ontvouwde donderdag pas plannen om het luxe koffiesegment wereldwijd te veroveren met het concept.

De chiquere zaken gebruiken onder meer duurdere koffiebonen en verkopen luxere broodjes. Ook is de aankleding anders. Starbucks wil met Reserve de concurrentie aangaan met lokale en regionale koffieketens, die al op klanten met een grotere portemonnee mikken.

De volgende steden die een Reserve krijgen zijn Shanghai in 2017 en New York en Tokio in 2018. De volledige uitrol van het concept gaat jaren duren.

Starbucks gebruikt de term Reserve al sinds 2004, toen nog om een koffiesoort van slechts één soort bonen aan te duiden. Dat mondde in 2010 uit in het merk Reserve voor een breder exclusief productaanbod en vier jaar later in de eerste Reserve-zaak in Starbucks-thuisstad Seattle.