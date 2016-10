Verlies Tele2 door afschrijving Nederland

STOCKHOLM - Tele2 heeft in het derde kwartaal dieprode cijfers geschreven door een flinke afschrijving. Het Zweedse telecomconcern is een stuk somberder geworden over de toekomstige inkomsten in Nederland, waardoor het zich gedwongen zag de waarde van de Nederlandse activiteiten af te boeken.

Door ANP - 20-10-2016, 9:46 (Update 20-10-2016, 9:46)

De afschrijving bedroeg bijna 2,5 miljard kroon. Omgerekend is dat ruim 253 miljoen euro. Door de boekhoudkundige transactie, die verplicht in cijfers van het derde kwartaal moest worden verwerkt, kwam Tele2 onder de streep bijna 2,3 miljard kroon tekort. In dezelfde periode vorig jaar werd nog 397 miljoen kroon winst in de boeken geschreven.

Tele2 slaagde er wel in zijn omzet uit te breiden. Deze nam met 3 procent toe tot circa 7 miljard kroon. Tele2 is daarbij positief over de operationele prestaties van het bedrijf. Zo ging de bedrijfswinst in de Baltische staten en Kazachstan flink vooruit. Ook in Nederland werden wat verbeteringen geconstateerd. Zo kreeg Tele2 er hier netto 59.000 mobiele klanten bij. Het bedrijf verwelkomde hier verder netto vierduizend breedbandklanten.