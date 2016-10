Vertrouwen consument op hoogste punt in jaren

ANP Vertrouwen consument op hoogste punt in jaren

DEN HAAG - De stemming onder Nederlandse consumenten is in oktober opnieuw verbeterd. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het consumentenvertrouwen kwam uit op het hoogste punt in ruim negen jaar.

Door ANP - 20-10-2016, 6:50 (Update 20-10-2016, 6:50)

Volgens het statistiekbureau steeg het consumentenvertrouwen 4 punten, waarmee het uitkwam op 12. De indicator voor het vertrouwen bereikt hiermee de hoogste waarde na augustus 2007. Vooral de koopbereidheid neemt sterk toe. Verder oordelen consumenten iets positiever over het economisch klimaat.

Met 12 ligt het consumentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit op 27. Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 op min 44.