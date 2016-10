Beleggers op Damrak belonen ASML

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst de handel uitgegaan. De graadmeter werd vooruitgeholpen door de stevige winst van ASML. De chipmachinemaker werd beloond voor positieve kwartaalcijfers. Voor verf- en chemieconcern AkzoNobel gold na de kwartaalupdate het tegenovergestelde. Ook bodemonderzoeker Fugro moest het vanwege tegenvallende resultaten ontgelden.

Door ANP - 19-10-2016, 17:50 (Update 19-10-2016, 17:51)

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 454,68 punten. De MidKap klom, ondanks het verlies van Fugro, 0,1 procent naar 670,20 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt sloten tot 0,4 procent hoger.

ASML was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 2,2 procent. Het bedrijf overtrof afgelopen kwartaal zijn eigen omzetverwachting, mede dankzij voortgang op het gebied van de nieuwe EUV-technologie.

AkzoNobel was met een verlies van 2,4 procent de grootste verliezer bij de hoofdfondsen. Wisselkoersen bleven het verf- en chemieconcern in het derde kwartaal dwarszitten.

Fugro was met een verlies van 3,4 procent de sterkste daler in de MidKap. Het bedrijf houdt onveranderd last van de moeilijke omstandigheden op de olie- en gasmarkt. Verder werd met succes voor 190 miljoen euro aan converteerbare obligaties geplaatst.

Bij de middelgrote fondsen viel verder Philips Lighting op met een verlies van 1,6 procent, na teleurstellende cijfers van zijn Amerikaanse branchegenoot Cree.

In Frankfurt won Zalando 7 procent. De internetwinkel kwam dinsdagavond met voorlopige cijfers, waaruit bleek dat de omzet vorig kwartaal weer met circa een vijfde is gegroeid. Het Duitse winkelbedrijf Metro won 1,7 procent na een handelsbericht.

Supermarktconcern Carrefour kwam in Parijs met meevallende omzetcijfers over het derde kwartaal. Vooral op de Franse thuismarkt trokken de verkopen van het internationaal actieve concern harder aan dan verwacht. Het aandeel steeg 4,7 procent. Renault won 1 procent. Naar verluidt wordt topman Carlos Ghosn ook eindverantwoordelijke bij het Japanse Mitsubishi.

De prijs van Amerikaanse olie was bij de slotbel 2,9 procent duurder op 51,75 dollar per vat. Voor Brentolie moest 2,4 procent meer worden betaald tot 52,91 dollar per vat. De euro was 1,0962 dollar waard, tegen 1,0995 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.