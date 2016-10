'Volkswagen herstelde pas fractie diesels'

WOLFSBURG - Volkswagen heeft in Duitsland tot nu toe amper 10 procent van de dieselwagens met sjoemelsoftware aangepast. Dat meldt de Duitse krant Handelsblatt woensdag op basis van een overheidsdocument. De Duitse autobouwer wilde aanvankelijk nog dit jaar alle betreffende auto's herstellen, maar paste die planning al eerder aan naar het voorjaar van 2017.

De autofabrikant gaf aan pas 240.000 van de 2,5 miljoen Duitse diesels met 2,0, 1,6 en 1,4 litermotoren te hebben gerepareerd. Daarmee reageerde het concern op een verzoek van de federale overheid op aandringen van de Groenen. De politieke partij wilde weten hoelang de extra vervuilende auto's nog rondrijden.

Volkswagen gaf in september vorig jaar toe software te hebben ingebouwd in dieselauto's die ervoor zorgde dat de auto's tijdens emissietesten schoner voor de dag kwamen. In werkelijkheid bleken de auto's een stuk vervuilender.