Stabiele groei Chinese economie

ANP Stabiele groei Chinese economie

PEKING - De Chinese economie is in het derde kwartaal met 6,7 procent gegroeid. Dat bleek woensdag uit overheidsdata. Daarmee komt de groei van de op een na grootste economie ter wereld in lijn met de verwachtingen van economen uit.

Door ANP - 19-10-2016, 6:53 (Update 19-10-2016, 6:53)

Het groeicijfer ligt daarbij in het midden van de doelstelling die Peking voor heel het jaar hanteert; een bandbreedte van 6,5 procent tot 7 procent groei. Ook in het eerste en tweede kwartaal was overigens sprake van een economische groei op jaarbasis van 6,7 procent.

Woensdag bleek ook dat de Chinese industriële productie op jaarbasis met 6,1 procent aandikte in september. Kenners rekenden in doorsnee op een toename van de industriële productie met 6,4 procent. De detailhandelsverkopen stegen met 10,7 procent, in lijn met de verwachtingen voor september.